banner133

banner101

09 Ocak 2018 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Metal sektörü Ur-Ge ile dünyaya açılacak

    Bolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından İlimizin önemli sektörleri arasında yer alan metal sektörü için çalışmaları devam eden Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projesi sektör toplantısı Ticaret ve Sanayi Odası’nda Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in de katılımıyla gerçekleştirildi.

    09 Ocak 2018 Salı 10:57
    Bu haber 112 kez okundu
    Metal sektörü Ur-Ge ile dünyaya açılacak

    Haber: Gönül Olutürk 
    Bolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından MARKA teknik desteğiyle başlatılan Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (Ur-Ge) projesi sektör toplantısı, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş’in evsahipliğinde TSO’da gerçekleştirildi. Toplantıya Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Kılıçkaya, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü uzmanları ve danışman kuruluş yetkilileri ile Bolu’da faaliyet gösteren metal sanayi, makine, kablo gibi sektör firmalarının temsilcileri katıldı.
    “AMACIMIZ METAL SEKTÖRÜNDE YER ALAN FİRMALARIMIZIN ÖZELLİKLE DIŞ PAZARDA PAYLARINI GENİŞLETMEK”
    Oda olarak Ekonomi Bakanlığı desteğiyle ilk kez Ur-Ge projesi çalışmasına başladıklarını belirten TSO Başkanı Türker Ateş, İlimizde faaliyet gösteren metal sanayi kümesinde bulunan firmaların hedef grupta yer aldığı proje ile sektörün özellikle yurtdışı pazarlarını geliştirme çalışmalarına ciddi ölçüde ve sonuç odaklı destek vermeyi amaçladıklarını belirtti. Projenin şuanda MARKA teknik desteğiyle hazırlandığını kaydeden Ateş, sektörde yer alan firmaların söz konusu projede yer almalarının sağlayacağı faydalara değinerek ihracat yapmak isteyen firmaları ihracat yapar hale getirmeyi, diğer taraftan da ihracat yapan firmaların yeni pazarlarla tanışmalarına olanak sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Ateş, “Bu projeye özellikle çok önem veriyoruz. Projenin arkasında durmamız gerekiyor. Uzun soluklu bir proje. Şunu da bilin, pazar araçlarını ve kaynaklarını sonuna kadar kullanabileceğimiz, son derece fazla destek alabilen bir proje. Biz Oda olarak böylesi bir projeye önderlik yapıp firmalarımızın ihracat kabiliyetlerinin artırılmasını istiyoruz” dedi. Ateş, bundan sonraki süreçte, Ocak ayı içinde projede yer alacak firmaların belirleneceğini, yapılacak potansiyel faaliyetlerin oluşturulacağını ve projenin hazırlıklarının tamamlanarak Ekonomi Bakanlığı’na sunulacağını sözlerine ekledi.
    “EKONOMİ BAKANLIĞI PROJEYE % 75 ORANINDA ÖNEMLİ BİR DESTEK SAĞLIYOR”
    Türker Ateş’ten sonra konuşan Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Ur-Ge proje programının içerdiği firma analizi, fuar, alım heyeti, eğitim, danışmanlık gibi sonuç odaklı faaliyetler ile dış pazarlara açılan önemli bir köprü sunduğunu vurgulayarak Ekonomi Bakanlığı’nın Ur-Ge kapsamındaki faaliyetlere % 75 oranında mali destek sağladığını dile getirdi. Sektör kuruluşlarına projede yer alma çağrısı yapan Bakan Yardımcısı Fatih Metin, firmalara sağladığı getirileri açısından projenin sektörün gelişimine ve ihracatın artmasına son derece faydalı olacağının altını çizdi.
    Toplantının devamında İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Kılıçkaya tarafından Ekonomi Bakanlığı’nın dış ticarette sağladığı destekleri içeren bir sunum gerçekleştirildi. Ayrıca proje danışman kuruluşu tarafından da başarılı proje örnekleriyle ilgili bilgiler aktarıldı. Toplantı, soru-cevap oturumu ile sona erdi. 

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Ticaret, Sanayi, Odası, İlimizin

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR YAŞAM ÇİZGİSİ
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “Tüm Belediye ve Hizmet İşçileri Sendikası”ndan
  • Aydın Hitit Aydın Hitit PASSOLİG mi DEDİNİZ?
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Adam Yerine Koymak
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Ölümün her türlüsü zamansızdır.
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KÜÇÜK YAŞTA EVLİLİK
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım SİVİL SİLAHLI GÜCÜN KANLI KÖKÜ...
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR MAHZUNİ YE SAYGI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Eski Yıldan Aklımızda Kalanlar
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ BOZKURT – LOTUS OLAYI UNUTULMASIN
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu FİKİR AYRILIKLARI
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu EN ÇOK SİZ ÇALIŞMALISINIZ!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel İhale out Proje in
  • ÖMER ERU ÖMER ERU TÜRK YURDU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar GERÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 2018 Yılına girerken
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Bölgesel Zayıflama Var Mıdır? Doğrusu Nedir?
  • Suat Tosun Suat Tosun TARİH / KÜLTÜR / DOĞA DERGİSİ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura EN BÜYÜK GÜÇ TARAFTARDIR
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ENDERUN………. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner109