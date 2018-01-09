Haber: Gönül Olutürk

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından MARKA teknik desteğiyle başlatılan Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (Ur-Ge) projesi sektör toplantısı, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş’in evsahipliğinde TSO’da gerçekleştirildi. Toplantıya Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Kılıçkaya, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü uzmanları ve danışman kuruluş yetkilileri ile Bolu’da faaliyet gösteren metal sanayi, makine, kablo gibi sektör firmalarının temsilcileri katıldı.

“AMACIMIZ METAL SEKTÖRÜNDE YER ALAN FİRMALARIMIZIN ÖZELLİKLE DIŞ PAZARDA PAYLARINI GENİŞLETMEK”

Oda olarak Ekonomi Bakanlığı desteğiyle ilk kez Ur-Ge projesi çalışmasına başladıklarını belirten TSO Başkanı Türker Ateş, İlimizde faaliyet gösteren metal sanayi kümesinde bulunan firmaların hedef grupta yer aldığı proje ile sektörün özellikle yurtdışı pazarlarını geliştirme çalışmalarına ciddi ölçüde ve sonuç odaklı destek vermeyi amaçladıklarını belirtti. Projenin şuanda MARKA teknik desteğiyle hazırlandığını kaydeden Ateş, sektörde yer alan firmaların söz konusu projede yer almalarının sağlayacağı faydalara değinerek ihracat yapmak isteyen firmaları ihracat yapar hale getirmeyi, diğer taraftan da ihracat yapan firmaların yeni pazarlarla tanışmalarına olanak sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Ateş, “Bu projeye özellikle çok önem veriyoruz. Projenin arkasında durmamız gerekiyor. Uzun soluklu bir proje. Şunu da bilin, pazar araçlarını ve kaynaklarını sonuna kadar kullanabileceğimiz, son derece fazla destek alabilen bir proje. Biz Oda olarak böylesi bir projeye önderlik yapıp firmalarımızın ihracat kabiliyetlerinin artırılmasını istiyoruz” dedi. Ateş, bundan sonraki süreçte, Ocak ayı içinde projede yer alacak firmaların belirleneceğini, yapılacak potansiyel faaliyetlerin oluşturulacağını ve projenin hazırlıklarının tamamlanarak Ekonomi Bakanlığı’na sunulacağını sözlerine ekledi.

“EKONOMİ BAKANLIĞI PROJEYE % 75 ORANINDA ÖNEMLİ BİR DESTEK SAĞLIYOR”

Türker Ateş’ten sonra konuşan Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Ur-Ge proje programının içerdiği firma analizi, fuar, alım heyeti, eğitim, danışmanlık gibi sonuç odaklı faaliyetler ile dış pazarlara açılan önemli bir köprü sunduğunu vurgulayarak Ekonomi Bakanlığı’nın Ur-Ge kapsamındaki faaliyetlere % 75 oranında mali destek sağladığını dile getirdi. Sektör kuruluşlarına projede yer alma çağrısı yapan Bakan Yardımcısı Fatih Metin, firmalara sağladığı getirileri açısından projenin sektörün gelişimine ve ihracatın artmasına son derece faydalı olacağının altını çizdi.

Toplantının devamında İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Kılıçkaya tarafından Ekonomi Bakanlığı’nın dış ticarette sağladığı destekleri içeren bir sunum gerçekleştirildi. Ayrıca proje danışman kuruluşu tarafından da başarılı proje örnekleriyle ilgili bilgiler aktarıldı. Toplantı, soru-cevap oturumu ile sona erdi.