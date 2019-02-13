Meteoroloji Bolulu vatandaşları uyardı

Haber: Kasım ŞAHİN

Meteoroloji Bolu İl Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Adana, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Ankara'nın batı, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli ve Antalya çevreleri ile Sakarya'nın batı kesimlerinde kuvvetli olarak gerçekleşecek olan yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Antalya'nın iç kesimlerinin yüksekleri ile Edirne, Kırklareli ve Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (80-100 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 09:53