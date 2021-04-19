Meteoroloji bu güne dikkat dedi



Haber: Aysun Beykoz

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, aralarında ilimizin de bulunduğu 24 şehri etkisi altına alan toz taşınımı dün gece saatlerinde başladı. Sahra Çölü’nden gelen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma ve çamur şeklinde yağış görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji ve valiliklerden art arda gelen açıklamalar, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Bolu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Aydın, Denizli, Muğla, Uşak, İzmir, Manisa, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop ve Ankara için dün gece itibariyle başlayan ve Salı gününe kadar süreceği tahmin edilen Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı sebebiyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2021, 07:47