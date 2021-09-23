Meteoroloji çiftçileri uyardı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü çiftçileri zirai dona karşın uyardı. Perşembe gecesi yaşanması beklenen zirai don Pazar günü sabah saatlerine kadar süreceği belirtildi. Meteoroloji Müdürlüğü, üreticilerin bu uyarıyı dikkate almasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Ayrıca önümüzdeki 4 gün boyunca bizleri bekleyen hava durumu ise şu şekilde;

24 Eylül Cuma günü, çok bulutlu, sıcaklık en düşük 2, en yüksek 17

25 Eylül Cumartesi günü, Sağanak Yağışlı, sıcaklık en düşük 5, en yüksek 19

26 Eylül Pazar günü, Parçalı Bulutlu, sıcaklık en düşük 4, en yüksek 23

27 Eylül Pazartesi günü, Çok Bulutlu, sıcaklık en düşük 7, en yükse 20 derece.

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021, 09:51