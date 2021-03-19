Meteoroloji'den haritalı uyarı

Haber: Aysun Beykoz

Ülke genelinde yağışlar devam ediyor. Bugün İstanbul'da hava çoğunlukla bulutlu ancak bölgede yağmur geçişleri olabilir. Bolu'da hafif yağmur beklenirken bölgemizde cuma günü yağışlar kuvvetlenecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 18-24 Mart haftalık hava durumu tahminine göre; önümüzdeki 5 gün boyunca yurt geneli yağışlı bir havanın etkisi altında olacak. Yapılan son tahminlere göre; bugün Marmara, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yağışlar, Ege ve Akdeniz'in kıyılarında şiddetlenecek. Perşembe günü hafiflemesi beklenen yağışlar aralıklı olarak salı gününe kadar sürecek.

Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun genelinde yağış var. Bölgede hava soğuk olacak. Bolu, Kastamonu arasındaki bazı kesimlere kar da yağacak. Doğu Anadolu'da; Erzurum, Kars ve Ağrı'da kar, diğer kentlerde yağmur ve sulu kar var.