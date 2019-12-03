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Meteoroloji'den kar uyarısı

​​​​​​​Meteoroloji 4 Aralık Çarşamba günü için 15 ile kar yağışı uyarısı yaptı. Kar yağışının bazı illerde yağmurla birlikte sulu kar şeklinde görülmesi tahmin edilirken Kayseri, Bolu, Kütahya, Bayburt, Gümüşhane'de yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji'den kar uyarısı

Haber: Erdal TANRIVERDİ

4 Aralık çarşamba günü kar yağışının etkili olacağı iller listesinde Bolu, Karabük, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Çorum, Kastamonu, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ağrı illeri bulunuyor. Kar yağışı bazı illerde yağmurla birlikte sulu kar şeklinde görülecek. Kayseri, Bolu, Kütahya, Bayburt, Gümüşhane'de ise yoğun kar yağışı bekleniyor.

Ankara bu kış mevsiminin ilk kar yağışını yarın alacak. Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar, Ankara'ya ilişkin "Şehir merkezinde yeterli soğuma sağlanamayacağı için yerde tutmayabilir veya karla karışık yağmur şeklinde olur. Tahminimce 1000 metre rakım üzeri yerlerde kar yağacak ve örtüde yapacaktır" şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2019, 15:40
Esra Perçin

Esra Perçin

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