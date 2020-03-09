Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Haber: Ceylan Beykoz

Son cemrenin düşmesiyle sıcaklıklar bir hayli kendini gösterirken, üzücü haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bolu ve Düzce çevreleri ile Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz’in kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI ARTACAK, YAĞIŞ GELECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın; genellikle güneyli yönlerden, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.