Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı

Haber: Nesrin Altuntaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları bugünden itibaren kademeli olarak düşecek, hafta ortasından itibaren yağışlarla birlikte tüm yurtta hissedilir derecede azalacak ve mevsim normallerinin altına inecek.

Hafta ortasına kadar kuzey kesimler ağırlıklı olmak üzere yerel olarak görülecek olan sağanak şeklindeki yağışların, haftanın ikinci yarısında kuzey ve iç kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere hemen hemen tüm yurtta görülmesi bekleniyor.

Serin ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başına kadar etkili olacağı, hava sıcaklıklarının ise kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 9 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

BOLU’DA HAVA EN YÜKSEK 20 DERECE OLACAK

Bolu’da hafta sonu 33 dereceye çıkan sıcaklık, pazartesi günü itibarıyla 10 derece birden düştü. Salı gününden itibaren ise sıcaklık en yüksek 20 dereceyi görecek. Özellikle geçtiğimiz hafta iki gün üst üste en soğuk il unvanını alan Bolu, bu hafta içi de geceleri 4 ila 7 derece arasında seyredecek. 20 Eylül-23 Eylül tarihleri arasındaki her gün ilimizde sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarında ise bir artış olmayacağı öngörülüyor.