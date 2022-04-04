Meteoroloji Turuncu kodla uyardı!

Haber: C. Kutay Aykan

Hava sıcaklıklarının, Salı günü doğu bölgelerimizde, Çarşamba gününden itibaren de ülkemiz genelinde artmaya başlayarak, önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede (5 ilâ 10 derece) yükselmesi ve mevsim normallerinin 6 ilâ 12 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak, başta kuzey, iç ve doğu bölgelerimizde, yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde, kar erimeleri sebebiyle meydana gelmesi muhtemel heyelan, çığ riski ile su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.

32 İLE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 32 il içinse turuncu kodlu uyarı verildi. İşte sağanak yağışın beklendiği o iller; Afyonkarahisar, Ankara, Amasya, Bolu, Artvin, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Kırıkkale, Bartın, Düzce ve Karabük.

İşte Bolu’nun hava durumu;