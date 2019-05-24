Meteoroloji uyardı

Haber: Esra Öztürk

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Marmara ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış beklendiğine dikkat çekildi. Açıklamada şöyle denildi: "24 Mayıs Cuma günü sabah ilk saatlerden itibaren Trakya ile Marmara'nın doğusunda (Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında), zamanla Batı Karadeniz (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri) ile Samsun'un iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”