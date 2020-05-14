Meteoroloji uyardı!

Haber: N. Halid Altundal

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, havaların ısındığı ve güneşin etkisini büyük oranda hissettirdiği ilimiz Bolu için bir uyarı gönderdi. Meteorolojiden yapılan uyarıda sıcak hava dalgasının 15 Mayıs-19 Mayıs günleri arasında ilimizi etkisi altına alacağı bildirildi. Meteoroloji uyarısında vatandaşlar sıcak havanın etkisi ile oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

YAŞLILAR, ÇOCUKLAR VE KRONİK HASTALAR DİKKAT!

Meteoroloji gönderdiği uyarı bildiriminde şu ifadelere yer verdi: “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu hafta sonu Cuma gününden itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak il genelinde mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir.”