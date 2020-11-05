Meteoroloji uyardı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ilimizin de içinde bulunda Batı Karadeniz’de hava sıcaklığının bir iki derece düşmesi yağışla birlikte kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvetli, yer yer kuvettini arttırarak 30-50km/sa bulan rüzgar bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Orta Karadeniz kıyılarında da şiddetini hissettirecek.

Marmara'nın Doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.