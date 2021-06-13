Meteoroloji uyardı



Haber: Erdal Tanrıverdi

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Pazartesi Çankırı, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteorolojiden yapılan uyarıda kuvvetli yağışın yarın 03.00 itibariyle başlaması ve sonraki gün saat 06.00’ye kadar sürmesi beklendiği bildirildi. Meteoroloji uyarısında, “Kısa süreli ve yerel olmak üzere ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.