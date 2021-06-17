Meteoroloji uyardı



Haber: Erdal Tanrıverdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bolu ve çevresi için uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara, İç Ege'nin kuzey kesimleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerinde 2-4 derece artacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Buna göre Bolu ve çevresinde de;

17 Haziran Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışlı en yüksek sıcaklık 23, en düşük 9 derece

18 Haziran Cuma günü çok bulutlu en yüksek sıcaklık 25, en düşük 9 derece

19 Haziran Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlı en yüksek sıcaklık 26, en düşük 10 derece

20 Haziran Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışlı en yüksek sıcaklık 26, en düşük 11 derece olacak.