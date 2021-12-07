Meteoroloji uyardı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Geçtiğimiz günlerde saatte 90 kilometre hıza ulaşan rüzgar, 7 Aralık Salı günü de kendini gösterecek. İlimizde 7 Aralık Salı günü sabah saatlerinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Bolu Meteoroloji Müdürlüğü vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bolu Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “07.12.2021 Salı günü (Yarın) sabah erken saatlerde İlimizde beklenen fırtına nedeni ile ;1-Binalarımızda muhtemel oluşacak zararlara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi vb) karşı dikkatli olunması, can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınması, 2-Öğrencilerimizin okul giriş-çıkış saatleri, öğle arası ve teneffüslerde zorunlu olmadıkça tehlike oluşturacak alanlardan uzak tutulması,3-kurumlarımızda muhtemel oluşacak zararların ivedilikle Müdürlüğümüz özel büroya bildirilmesi rica olunur.”