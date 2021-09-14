Meteoroloji uyardı! Yarına dikkat!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre ilimizde yarın gece 12’de başlaması beklenen yağış akşamüzeri saat 18.00’a kadar etkin bir şekilde yağması tahmin ediliyor. Uzmanların yaptığı uyarı açıklamasında, ani sel, su baskı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan ilimizde yaşanması beklenen hava durumu;

15 Eylül Çarşamba günü, Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, sıcaklık en düşük 14, en yüksek 16,

16 Eylül Perşembe günü, Sağanak Yağışlı, sıcaklık en düşük 12, en yüksek 18,

17 Eylül Cuma günü, Parçalı Bulutlu, sıcaklık en düşük 9, en yüksek 20,

18 Eylül Cumartesi günü, Parçalı Bulutlu, sıcaklık en düşük 11, en yüksek 25,

19 Eylül Pazar günü, Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, sıcaklık en düşük 16, en yüksek 21 derece olması bekleniyor.