



Haber: Semih BAYKAL

Hafta içinde özellikle Marmara’yı etkisi altına alması beklenen kar yağışı için ilimize de uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen bilgiler doğrultusunda Bolu Valiliği’nden yapılan uyarıda Salı sabahı kar yağışının başlaması ve Çarşamba gününün akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Öte yandan kent merkezinde 10 – 20 cm., yüksek kesimlerde 20 – 50 cm. kar örtüsü oluşması bekleniyor.

Bolu Valiliği’nden yapılan uyarının devamında ise vatandaşlar şu ifadeler ile uyarıldı; “Bu nedenle kuvvetli kar yağışı nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda aksamaların oluşabileceği değerlendirilmektedir.

Vatandaşlarımızın kar yağışı, buzlanma ve don olayından dolayı ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle duyurulur.”