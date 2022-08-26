Meteoroloji’den Bolu’ya sarı kod

Haber: C. Kutay Aykan

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM) resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Sitede yapılan açıklamada “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.