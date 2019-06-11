Meteorolojiden dolu uyarısı

Haber: Esra Öztürk

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden(MGM) Batı ve Orta Karadeniz’de ilimiz Bolu’nun da içinde bulunduğu 5 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. MGM’nin sarı kodla yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verildi: “Yapılan son değerlendirmelere göre bugün(11 Haziran 2019) Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde ilimiz Bolu dahil olmak üzere Kastamonu, Karabük, Çorum ve Amasya’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kısa süreli ve yerel yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”