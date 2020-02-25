Meteorolojiden fırtına uyarısı

Haber: Volkan Yılmaz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada fırtınanın Perşembe günü etkili olacağı ve hızının saatte 70 ila 100 km arasında olacağı belirtildi.

"TEBDİRLİ OLUN" UYARISI

Açıklamada “Yapılan son değerlendirmelere göre; güneybatı (lodos) yönlerden esecek rüzgârın, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale genelinde etkisini artırarak Perşembe günü kuvvetli fırtına ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Cuma (28.02.2020) sabah saatlerine kadar etkili olacak fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.