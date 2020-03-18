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Meteorolojiden kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Bolu, Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Düzce için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden kar uyarısı

Haber: Aysun Beykoz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bolu’nun da içinde bulunduğu 7 il için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde Bolu, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak, Bartın, Sinop ve Düzce illerinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışı (5-20 santimetre) bekleniyor. Kuvvetli kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayı da beklendiğinden başta sürücülerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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