Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Haber: N. Halid Altundal

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre; gece saatlerinden sonra ülkemizin batı kesimlerinden itibaren etkili olmaya başlayacak olan, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarın, Pazartesi günü öğle saatlerinden sonra ilimiz genelinde etkili olması bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada vatandaşlar, güneyli yönlerden, 40 - 70 km/sa kuvvetinde yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.