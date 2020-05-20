Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Haber: N. Halid Altundal

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilimiz Bolu’da sıcaklıklar bir anda düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği ilimizde sıcaklık Cuma günü 10 derece birden azalacak. Sıcak havanın etkisini kaybedeceği ve gün içinde en yüksek sıcaklığın 16 derece olması beklenen Cuma günü meteorolojik verilere göre kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ilimizi etkisi altına alacak. Meteorolojiden yapılan açıklamada vatandaşlar kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek sel ve taşkınlara karşı uyarıldı.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 16:36