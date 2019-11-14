izmir escort

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

​​​​​​​Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, bazı bölgelerde düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bolu ve Karabük çevrelerine sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Haber: Volkan Yılmaz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada son günlerde mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıklarını düşeceği belirtildi. Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.  Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağış alan yerlerde 4 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Finalde
Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Finalde
  1. Bolu

banner133