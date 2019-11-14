Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Haber: Volkan Yılmaz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada son günlerde mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıklarını düşeceği belirtildi. Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağış alan yerlerde 4 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.