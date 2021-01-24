Meteorolojiden ‘sarı’ alarm

Haber: N. Halid Altundal

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; Pazartesi günü Batı Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda vatandaşlar fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Kuvvetli fırtınanın Pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren başlayıp gece saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.