Meteorolojiden sarı uyarı

Haber: Okay Özcan

Cuma günü itibariyle ilimizi etkisi altına alan sağanak yağış aralıklarla devam ediyor. Yol kenarlarında su birikintileri oluşturan sağanak, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bazı vatandaşlar, iş yerleri ile saçak altlarına sığınarak, bazıları da şemsiyelerle yağıştan korunmaya çalışıyor.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor. Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 1 Haziran Salı günü yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ve oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalara karşın dikkatli ve tedbirliği olunması gerektiği uyarısı yapıldı.