Meteorolojiden yağış uyarısı



Haber: Erdal Tanrıverdi

Haziran ayının başından itibaren yağışlı ve sıcak havaların hakim olduğu ilimizde, önümüzdeki 5 günde de yağışların etkili olması bekleniyor. 4 il ve çevresi için uyarı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, “Bolu, Karabük, Kırıkkale, Çankırı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” uyarısında bulundu.

Önümüzde ki 5 günün hava durumu şu şekilde;

9 Haziran Perşembe, Sağanak yağış Saatlik, hava sıcaklığı en düşük 11, en yüksek 25

10 Haziran Cuma, Az bulutlu ve güneşli Saatlik, hava sıcaklığı en düşük 12, en yüksek 27

11 Haziran Cumartesi, Hafif yağmur, hava sıcaklığı en düşük 14, en yüksek 25

12 Haziran Pazar, Aralıklı yağış, hava sıcaklığı en düşük 12, en yüksek 20

13 Haziran Pazartesi, Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış, hava sıcaklığı en düşük 11, en yüksek 25