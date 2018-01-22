HABER:Ceylan Beykoz

Sabah saatlerinde Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Bolu, Düzce, Ankara ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olabileceği kaydedildi. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) olacak. Bu yağmurun gün zaman zaman sağanak şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması açıklaması yapıldı.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile yarın sabah saatlerinden Düzce ve Bolu çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Bolu, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif yağmurlu, Düzce, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu ve Zonguldak, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu olması bekleniyor.