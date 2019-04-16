Meteorolojik uyarı var!..

HABER:Esra Öztürk

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, “Son değerlendirmelere göre Balkanlar üzerinden gelen serin havayla birlikte hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerden başlayarak, bölge genelinde (Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale, Zonguldak) hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağı tahmin ediliyor.” denildi.

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda sağlık sorunları, iç ve yüksek kesimlerde yer yer zirai don olayı, yüksek kesimlerde görülebilecek kar yağışları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Açıklamada, “Hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik uyarı ve raporların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir” denildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2019, 12:09