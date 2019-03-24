Metin, “Amacımız derdimiz hizmet”

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu'da, AK Parti ve MHP teşkilatları tarihi yerel seçimlere bir hafta kala çalışmalarını güçlü bir şekilde sürdürüyor. Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, seçim çalışmalarını Sümer Mahallesi'nde devam etti. AK Parti ve MHP kadrolarının büyük desteğiyle gerçekleşen çalışmalar kapsamında AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, lehine adaylıktan çekilen MHP'li İbrahim Doğan, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül ile birlikte Sümer Camii sosyal tesisinde vatandaşlarla bir araya geldi. Metin ve diğer Cumhur İttifakı temsilcileri, mahalle sakinleri ile sohbet ederek Bolu'nun ve ülkenin bekası için Cumhur İttifakı'na destek vermelerini istedi.

METİN: “AMACIMIZ DERDİMİZ HİZMET”

Cumhur İttifakı Adayı Fatih Metin, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın seçimden kuruluş amacına değinerek, "Cumhur İttifakı, Bolu'nun geleceği için Türkiye'nin geleceği için kurulmuş bir ittifaktır. Bolu'nun birlik ve beraberliği için ülkemizin birlik ve beraberliği için kurulmuş bir ittifaktır. Türkiye düşmanlarına karşı kurulmuş bir ittifaktır. Türkiye'ye oyun yapmak isteyenlere karşı kurulmuş bir ittifaktır. Türkiye'nin aydınlık geleceğine hizmet etmek için kurulmuş bir ittifaktır. Dolayısıyla biz belediye başkanlığı için değil sizlere hizmet etmek için yola çıktık, amacımız derdimiz hizmet" dedi.

"KARŞIMIZDAKİ İTTİFAK SEÇİMDEN SEÇİME KURULAN BİR ZİLLET İTTİFAKI'DIR"

Millet İttifakı'nı da eleştiren Metin, "Karşımızdaki ittifak seçimden seçime kurulan bir Zillet İttifakı'dır. Neden Zillet İttifakı? Çünkü PKK'nın, HDP'nin sözcüleri çıkıyor diyorlar ki; batıda AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy kaybettireceğiz, Kürdistan'da kazanacağız. Soruyorum size, Türkiye Kürdistan mı var? Yok. O nedenle buna izin vermeyeceğiz. Bölücülere karşı bir ve beraber olacağız. İri olacağız, diri olacağız hep beraber Bolu ve Türkiye olacağız inşallah. O nedenle desteklerinizi istiyoruz. Hizmete talibiz. Bolu'muzu Sümer Mahallemizi ve diğer mahallelerimiz daha güzel günlere hep beraber taşıyacağız. İddiamızda şudur; Bolu’ya böyle bir belediye gelmedi diyeceksiniz." diye konuştu.

MHP'Lİ DOĞAN: "ATALARIMIZ BU COĞRAFYADA ÇOK SAVAŞMIŞLAR SIRA TORUNLARDA"

Bolu'nun Cumhur İttifakı kapsamına alınması sonrası Fatih Metin lehine adaylıktan çekilen MHP'li İbrahim Doğan da, vatandaşlardan destek ve dualarını isteyerek, "Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkan adayı olmuştum ama 19 Şubat'ta Cumhur ittifakıyla Fatih beyin nezdinde devam ediyoruz beraber çalışıyoruz. İttifaklar kuruldu Türkiye'de. Bir tanesi Cumhur İttifakı. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Partinin bir araya gelmesi ve bunun temellerinin atılması, bu temellerde seçimle ilgili değil ilelebet devam edecek bir ittifak. Çünkü bu milletin düşmanı çok, bu milleti istemeyen çok, dinimize diyanetimize dil uzatan çok. Onun için bu coğrafyada zor bir coğrafya. Atalarımız ecdadımız bu coğrafyada çok savaşmışlar sıra torunlarda. Biz sahadayız çalışıyoruz sizlerin dualarını ve desteklerini bekliyoruz." dedi.

"BOLU'NUN COCUĞU KARŞIMIZDAKİ İTTİFAK YÜZÜNDEN DERSLERE GİREMİYORDU"

Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı İsmail Akgül ise Bolu'da 12-35 yaş arası büyük bir kitleye sahip olduklarını belirterek, ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde PKK sempatizanlarının çıkardığı olaylara değindi. Akgül, "31 Mart yerel seçiminin önemini şuradan çok daha iyi anlıyoruz. Bundan 3-5 yıl önce Bolu'nun çocuğu karşımızdaki bu ittifak yüzünden Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde vatanını, milletini sevdiği için derslere giremiyordu. Yıllardır bunlarla mücadele ettik." dedi.

"SANDIĞA GİDERKEN BİZİM GİBİ GENÇLERİ, EVLATLARINIZI, TORUNLARINIZI DÜŞÜNÜN"

Türk gençliğinin geleceği açısından 31 Mart seçimlerin önemine vurgu yapan Akgül, "Bugün 31 Mart sadece Bolu'nun seçimi değil; sizin oylarınızla Türk gençliğinin geleceğinin seçimi. Sizler elinizi vicdanınıza koyacaksınız, sandığa giderken bizim gibi gençleri, kendi evlatlarınızı, torunlarınızı düşünün ve oyunuzu ona göre verin. Bizlerde desteğinizle önümüzdeki yılda, ondan sonraki yılda el ele gönül gönüle gönül rahatlığıyla üniversitelerde okuyabileceğiz." diye konuştu.

"CHP BELEDİYEYİ KAZANIRSA BOLU'MUZ KAYBEDECEK"

Akgül ayrıca, Türkiye'de ilk kez yerel seçimlerin genel seçimin önüne geçtiğinden de bahsederek, "İlk defa bu seçim Türkiye'de genel seçimin önüne geçti. Yani bugün biz Fatih Beyin dediği gibi 1 dakikalığına gözümüzü kapatıp Bolu'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeyi kazandığını hayal ettiğimizde hem Bolu'muz kaybedecek, hem gençliğimiz kaybedecek, hem evlatlarımız kaybedecek. O yüzden Türkiye'nin iki büyük lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Dr. Devlet Bahçeli beyin oluşturmuş olduğu bir ittifak var. Önemli olan bir yerlerde bizim makam sahibi olmamız değil. Önemli olan milliyetçilerin bir yerde makam sahibi olması değil. Fatih Bey başkan olsun ki işte Bolu'nun da milliyetçi ülkücüler, sizlerin torunları, evlatları rahatça sokaklarda gezebilsin, rahatça üniversitelerde dolaşabilsin. Biz herhangi bir beklenti içinde değiliz. Sadece vatan sevdalılarının rahat edebilmesi için Fatih Beyin her daim yanındayız. Biz sizden hem destek hem dua bekliyoruz" ifadelerini kullandı