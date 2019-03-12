Metin, “Artık AK Parti ile bağları kalmamıştır”

Haber: Kasım Şahin

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dörtdivan’da yola Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu ile devam kararı verildiğini ifade eden Fatih Metin konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında “Partimizde Aday Adaylığı süreci bitmiş ve Adaylarımız da Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenmiştir” diyen Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Metin, “Çok yönlü yapılan çalışmalar neticesinde Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kararını vermiştir. Bu saatten sonra ise AK Partililere düşen görev, verilen karar doğrultusunda açıklanan Aday etrafında kenetlenerek, AK Parti’nin başarısı için çalışmaktır. Verilen kararı beğenmeyip, ben olmazsam bu seçim kazanılmaz diyerek bu davadan ayrılanların ise artık AK Parti ile bağları kalmamıştır. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da deyimiyle; “Bu trenden inenler artık bir daha bu trene binemezler” Onun için açık ve net söylüyorum ki; özellikle Dörtdivan’da adımı kullanarak oy devşirmeye çalışanların tekrar AK Parti’ye dönme gibi bir durumları yoktur” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2019, 15:40