Metin, “Bir olalım, iri olalım, diri olalım”

Haber: C. Kutay Aykan

Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Metin, Ovadüzü Mahallesi sakinleriyle buluştu. Mahalle konağında toplanan yüze yakın mahalle sakinine seslenen Metin, Bolu’da yaşayan herkesin belediye hizmetlerinden eşit oranda hizmet alacağını ve kişiye özel uygulama olmayacağını söyledi. Belediye kaynaklarının verimli kullanılması için gerekli tedbirleri alacaklarını belirten Metin, “Belediyenin parası sizin paranız. Sizin paranızı en iyi şekilde kullanmak zorundayız. O nedenle tasarruflu olacağız” diye konuştu. Projelerini tek tek anlatan Metin, projelerinin somut, uygulanabilir ve kaynak problemi olmayan projeler olduğunu, Bolu’da yaşayan herkesin en az bir projede kendisini bulacağını söyledi.

BİZİM KİMİNLE YOL YÜRÜDÜĞÜMÜZ BELLİ

Cumhur İttifakı’nın ülkenin bekası için kurulduğunun altını çizen Metin, Millet İttifakı’nı hedef aldı. “Zillet İttifakı” olarak tanımladığı Millet İttifakı’nın ortaklarına dikkat çeken Metin, kendisinin, vatanı ve milleti uğruna canını feda etmekten çekinmeyen ülkücülerle birlikte yol yürüdüğünü belirterek, “Cumhur İttifakı olarak, AK Parti ve MHP olarak bir araya geldik ve bir birliktelik oluşturduk. Bizim kimle beraber olduğumuz, kimle beraber yol yürüdüğümüz belli” dedi.

“31 MART’TA DA BİR OLALIM, İRİ OLALIM, DİRİ OLALIM”

Metin, sözlerinin devamında, Bolu halkına çağrıda bulunarak, “AK Parti’ye kızmış, kırılmış olabilirsiniz ama sizlerden şu; kırgınlıkla, kızgınlıkla ülkenin ve Bolu’nun geleceğini bu adamların eline teslim etmeyiniz. Bakın bizim tek sloganımız var: Tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan. Allah’ın izniyle 31 Martta da bir olalım, iri olalım, diri olalım ve hep beraber Bolu’yu geleceğe taşıyalım” diye konuştu. Metin’in bu sözleri mahalle sakinlerinden büyük alkış aldı.