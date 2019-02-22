Metin, “Birlikte hizmet edeceğiz”

Haber: C. Kutay Aykan

AK Parti ve MHP Bolu'yu Cumhur İttifakı'nın dışına çıkarmamak için tek yürek oldu! Cumhur İttifakı adayı olarak AK Partili Fatih Metin’in ilan edilmesinin ardından, AK Parti ve MHP bugün tam kadro birlikte sahaya çıktı.

AK PARTİ VE MHP TAM KADRO SAHAYA İNDİ

Cumhur İttifakı adayı Fatih Metin'in Cumhuriyet Caddesi'nde yaptığı çalışmalara MHP'de ittifak sonrası adaylıktan çekilen İbrahim Doğan ile MHP İl Başkanı Cihan Başaran, Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül ve ülkücüler de destek verdi. Ayrıca çalışmalara AK Parti'den de İl Başkanı Nurettin Doğanay ile çok sayıda il, ilçe, kadın ve gençlik kolları üyeleri katıldı

ESNAF VE VATANDAŞLARDAN BÜYÜK DESTEK GÖRDÜLER

Cumhur İttifakı'nın gövde gösterisi yaptığı çalışmalarda AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, ittifakın ortaklarıyla birlikte esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek desteklerini istedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi bugün de ülkenin ve milletin bekası için omuz omuza olan AK Parti ve MHP kadrolarını coşkuyla karşılayan esnaf ve vatandaşlar, ittifaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek tebriklerini ve desteklerini ilettiler.

"BİRLİKTE HİZMET EDECEĞİZ"

Cumhur İttifakı'nın ülkenin, devletin ve milletin bekası için kurulduğunu vurgulayan Metin, yaptığı açıklamada, "Kıymetli İbrahim Doğan hocamla beraber iki Cumhur İttifakı'nın adayı olarak birleştik, Bolumuz'da vatandaşımızla istişareye, onları kucaklamaya, onları Bolu'nun yeni geleceğinde Cumhur İttifakı ile beraber hangi projeler bekliyor, hangi güzel işleri beraberce yürüteceğiz bunları anlatıyoruz. Vatandaşımızın ilgisi, alakası, sevgisi, muhabbeti çok güzel… İnşallah Cumhur İttifakı olarak onların bu beklentisine layık olacak bir çalışmayı, gayreti, önümüzdeki dönemde de göstereceğiz. İnşallah hocamla beraber seçimden sonra da belediye yönetiminde beraber görev alıp, Bolumuz'a hizmet edeceğiz. Bütün Bolumuz'a hayırlı uğurlu olsun." dedi.

MHP'Lİ DOĞAN: "SEÇİMİ ZAFERLE TAMAMLAYACAĞIZ"

MHP tarafından Bolu Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilen ancak yapılan ittifak görüşmeleri sonrası Metin'in lehine çekilerek AK Parti'den kontenjan belediye meclis üyesi adayı olan İbrahim Doğan'da, zaferden emin olduklarını dile getirerek, "Genel Merkezlerimiz Cumhur İttifakı konusunda bir araya gelmiştir. Biz de burada Fatih Bey ile bir aradayız. Bu seçim dönemini hayırlısıyla birlikte zaferle tamamlayacağız inşallah. Girmediğimiz kapı kalmayacak. Sıkmadığımız el kalmayacak. El ele gönül gönüle inşallah zafere doğru gideceğiz." ifadelerini kullandı.