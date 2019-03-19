Metin, Çanakkale Şehitlerini andı

Haber: C. Kutay Aykan

Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104.yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programlara katıldı. Anma günü etkinlikleri kapsamında Şehitler Mezarlığı’na giden Metin, çelenklerin sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı okunmasının ardından kendisine eşlik eden AK Parti ve MHP’li yöneticilerle birlikte kabir ziyaretinde bulundu. Şehitlikteki şehit mezarlarını tek tek ziyaret eden Metin, şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için dua ederek kabirlerine karanfil bıraktı.

Fatih Metin, günün anlam ve önemine vurgu yaptığı açıklamasında, “Bugün cesaretin, ihlasın, samimiyetin, teslimiyetin, birlik ve beraberliğin yani imanın simgesi olan Çanakkale Destanımız’ın 104’üncü yıl dönümü. Bu yıl dönümü vesilesi ile bu güzel vatanı, bayrağımızı, ülkemizi, devletimizi bizlere emanet eden bütün ecdadımıza, şehitlerimize, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim onların şefaatine inşallah bizleri nail eyler. Onların bize bıraktığı bu güzel vatanı koruyup, gözetip yarınlara, geleceğe en güzel şekilde taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Onların torunları olarak bizler, bu vatana her zaman onlar gibi sahip çıkacağız. Rabbim onların imanından bizleri ayırmasın. O teslimiyet, çok önemli bir teslimiyet. O birlik beraberlik ruhu, o kardeşlik ruhu, o samimiyet, o cesaret ilelebet bu millet adına devam edecektir. Buna inancımız tamdır” dedi.

Metin, Türk milletinin İslam’ın bayraktarlığını onur ve gururla yaptığından da bahsederek “Türk Milleti, her zaman İslam’ın bayraktarlığını onurla gururla yapmıştır. Yine bundan sonra dünyada barış ve huzuru getirmek adına, mazlumların sesi olmak adına bu anlayışımızı, ecdadımızdan aldığımız gücü devam ettireceğiz nasip olursa. Bunun için de güçlü bir ülke olmamız lazım. Allah’a çok şükür Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu ülke yarınlara emin adımlarla gitmektedir. ‘Ulusal kalkınma, yerel kalkınmadan başlar.’ ilkesi ile inşallah biz de yerelde ulusal kalkınmaya hizmet edecek projelerimizi, çalışmalarımızı inşallah önümüzdeki dönemde Bolu’da yapmak istiyoruz, gerçekleştirmek istiyoruz. İnşallah bize bu vatanı bırakan, bu güzel memleketi bırakan, şehitlerimize, ecdadımıza, gazilerimize de layık olmak istiyoruz. İnşallah Rabbim bizi utandırmasın. Bu ülke, bu millet ilelebet payidar olsun inşallah. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlere de 15 Temmuz’da olduğu gibi birlik beraberlik ruhu ile cevap vereceğiz. Bu anlamda Cumhur İttifakı olarak, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi tabanları olarak bütün vatandaşlarımı bu çatı altında toplanmaya davet ediyorum. İnşallah Cumhur İttifakı çerçevesi içerisinde vatanımıza göz diken, vatanımıza karşı bölücülük yapmak isteyenlere karşı da gerekli cevabı vereceklerine inanıyorum. Ben bu vesile ile tekrar Çanakkale Şehitlerimiz başta olmak üzere, bütün ecdadımıza, bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Şefaatlerine nail olmak nasip olsun inşallah. Bütün gazilerimize de tekrar saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bütün şehit yakınlarımızı da sevgiyle, saygıyla, onurla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.