Metin, “CHP adayının Bolu’ya ne faydası olmuş”

Haber: C. Kutay Aykan

Geçmişte il başkanlığı, milletvekilliği ve bakan yardımcılığı yapan Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, 17 yıllık siyasi hayatında Bolu’ya kazandırdıklarını tek tek açıklayarak, CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan’ın da Bolu için ne yaptığını açıklamasını istedi.

“YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATI”

Seçim çalışmalarını sürdürdüğü Sağlık Mahallesinde konuşan Metin, 17 yıllık siyasi hayatında il başkanlığı, milletvekilliği ve bakan yardımcılığı görevlerinde bulunduğundan bahsederek, “Bugün Belediye Başkan adayı olarak, vatandaşımızın karşısına ‘Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı’ olarak çıkıyoruz. İşte teminat burada, özel broşür bastırdık. Fatih Metin olarak, AK Parti döneminde, il başkanı, milletvekili ve bakan yardımcısı sıfatıyla Bolu’ya hangi hizmetlerin yapılmasında emek verdik, çaba sarf ettik bunu anlatıyoruz. Doğalgazından valilik binasına, Karadere sularından yeni Adliye Sarayı’na, TOKİ konutlarından Gümrük Müdürlüğü’ne, kapalı spor salonundan kamp eğitim ve atletizm pistine, okullarımızdan sentetik çim sahalara, ilçelerimizdeki hastanelerimizden diğer hizmetlerimize kadar Fatih Metin olarak katkı verdiğimiz hizmetlerimizi vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı diyoruz. İnşallah rabbim bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmet etmeyi nasip eder” dedi.

BOLU HALKININ BOLU’YA NELER YAPTIĞINI BİLMEYE HAKKI VAR

Metin, CHP’li Tanju Özcan’a da çağrıda bulunarak, “Şimdi tabi ben bunları ifade ederken şunu da sormak isterim. CHP’nin adayı var. 8 yıldır Bolu’yu TBMM’de temsil ettiğini iddia ediyor. Bolu’nun, Bolu’ya talip olan birinin bugüne kadar Bolu’ya neler yaptığını bilmeye hakkı var. Bakın benim neler yaptığımı açıkladım. CHP adayının da Bolu’ya ne faydası olmuş, hangi çiviyi çakmış, hangi taşın üstüne taş koymuş? Bunu anlatması lazım. Bunu ben Bolulular adına soruyorum. CHP’nin adayı olarak Bolu’ya ne yaptın bugüne kadar? Boluluların bunu bilmeye hakkı var.” ifadelerini kullandı.

“FİTNE KATTI, FESATLIK KATTI, LAF ÜSTÜNE LAF KATTI”

Özcan’ın Bolu’ya hiçbir katkısı olmadığını söyleyen Metin, son olarak şunları söyledi: “Ama biz ne kattığını biliyoruz. Fitne kattı, fesatlık kattı, laf üstüne laf kattı. Başka bir şey yok. Ama biz elhamdülillah taş üstüne taş koyan bir hizmet anlayışını ortaya koyduk. O nedenle vatandaşlarımızın da bunu çok iyi ayırt edeceğini düşünüyorum ben. ”

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2019, 13:11