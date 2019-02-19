Metin; “Doğruluktan ayrılmayacağıma söz veriyorum”

Haber: Esra ÖZTÜRK

Türkiye hızla 31 Mart yerel seçimlerine ilerlerken, AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin hafta sonu Kimsesizler ve Güçsüzler Yardım Vakfı tarafından Gazelle Otelde düzenlenen kahvaltı etkinliğe katıldı. Metin, etkinliğe katılanlara hitaben yaptığı konuşmada, belediye başkanı seçildiği takdirde, Bolu Belediyesi olarak Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Vakfı’nın her zaman yanında ve destekçisi olacaklarını söyledi.

"ASLOLAN GÖNÜLE GİRMEK"

AK Parti adayı Fatih Metin, yoğun ilgi gördüğü kahvaltı programında vakıf üyelerini, gönüllere dokunan çalışmalarından dolayı tebrik etti. Kendisinin de 'gönüllere girecek bir hizmet anlayışına sahip olduğunu' vurgulayan Metin, "İnşallah önümüzdeki dönem Bolu'da gerekli hizmetleri yaparken, 'aslolanıngönüle girmek olduğu' bir hizmet anlayışını ortaya koyacağız." diye konuştu

"BİRİNCİ PARTNERİNİZ BOLU BELEDİYESİ OLACAK"

"Mavi Melekler" olarak anılan vakıf üyeleri ile güzel bir diyalog kurduklarını dile getiren Metin, "İnşallah Mavi Melekler ile beraber çok güzel işlerimiz olacak. Cenab-ı Allah Belediye Başkanlığı'nı nasip ederse, Güçsüzler ve Kimsesizler Yardım Vakfı'nın en önemli, birinci partneri Bolu Belediyesi olacak. Her konuda da onların yanında olduğumu buradan tekrar ifade ediyorum. Göstermiş oldukları fedakârlıktan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim sayınızı arttırsın." ifadelerini kullandı.

"NAMUSUM VE VİCDANIM ÜZERİNE SÖZ VERİYORUM"

Metin ayrıca, seçilmesi halinde yardıma ihtiyacı olan herkesin yanında olacaklarının altını çizerek, "Belediye Başkanı olduğumuzda şu ilkelerden hiçbir zaman ayrılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Onları da söyleyeyim sizlere; Allah'ın izniyle gönüllü olmak için gönüllünün gönlünü kırmayacağıma, ona kırılmayacağıma, önce kendimi eleştirip, hoşgörü içinde olacağıma, elimden geldiğince, güçsüzlere güç katacağıma, görevden kaçmayacağıma, doğruluktan ayrılmayacağıma, namusum ve vicdanım üzerine söz veriyorum. İnşallah Rabbim bu andı yerine getirmeyi nasip eder." dedi.