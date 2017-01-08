Haber: Kasım ŞAHİN

Gazetecilik mesleğini icra ettiği zamanlarda ve emekliliğe ayrıldıktan sonra da elindeki fotoğraf makinesini hiçbir zaman yanından ayırmayan, gördüğü her türlü ilginç ve görsel güzelliği olan görüntüleri ölümsüzleştiren Metin Ferah’ın bu haftaki durağı tarihi Mudurnu ilçesi oldu.

Karlar altında kalan ilçeyi adım adım gezen Ferah, muhteşem fotoğrafları hem kendi özel sayfası olan facebook’tan yayınlarken, bizlerde gazetemiz ve internet sitemizden bu güzel görsellikleri yayınlıyoruz.