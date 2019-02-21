Metin Fırat Çakıroğlu'nu Unutmadı

Haber: Esra Öztürk

2015 yılında PKK'lıların şehit ettiği Ege Üniversitesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, şehadetinin 4. yıl dönümünde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) düzenlenen etkinlikle anıldı. Aktivite Merkezinde düzenlenen anma programına Cumhur İttifakı'nın AK Partili Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin'de katıldı.

Metin, MHP İl Başkanı Cihan Başaran ve ülkücülerle birlikte Ülkücü Şehit Fırat Yılmaz Çakırolu'nu rahmetle anarak, ardından bozkurt selamıyla ülkücü yemini etti. Öte yandan Metin, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla da Ülkücü Şehit Fırat Çakıroğlu'na Allah'tan rahmet diledi.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2019, 15:39