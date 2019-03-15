Metin, “Korsan taksiye müsaade etmeyiz”

Haber: C. Kutay Aykan

Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, seçim çalışmaları kapsamında dün akşam ticari taksi sahipleri ile Köroğlu Sofrasında bir araya geldi. Taksicilerin yoğun katılım gösterdiği gecede Fatih Metin, ticari taksicilere yönelik atılacak adımlardan bahsederek projelerini anlattı ve soruları yanıtladı.

Metin, programda yaptığı konuşmada ilk olarak özgeçmişi hakkında bilgiler verdi. Ardından taksicilere Cumhur İttifakı’nın kurulma amacını anlatan Metin, Cumhur İttifakı’nın ülkenin, milletin ve devletin bekası için kurulduğunu belirterek, “Biz de İbrahim hocamla beraber 19 Şubattan beri Bolu’da Cumhur İttifakı’nın başarısı için ter döküyoruz” dedi.

“GELEN KİŞİ SAYISI ARTARSA BEREKETTE ARTAR”

Taksicilerin zor şartlar altında ekmeğini kazanan kişiler olduğunu dile getiren Metin, taksicilik sektörünün önünün açık olduğuna vurgu yaparak, “Neden açık? Sizin işiniz yolcu ile. Yolcu sayısı arttıkça sizin geliriniz de artacak. Biz belediye olarak yapacağımız bütün işlerde işi ve aşı arttırmayı amaçlıyoruz. Bu konuda sizleri ilgilendiren en önemli şey şu; Bolu’ya gelen yerli ve yabancı turist sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Bolu’ya gelen kişi sayısı ne kadar fazla artar ise berekette bir o kadar fazla olur. Dolayısıyla sizin işleriniz de artar. İnşallah bunu birlikte başaracağız” diye konuştu.

“BOLU’NUN İŞİ VE AŞI NASIL ARTAR BUNUN İÇİN KOŞTURACAĞIZ”

Metin, Bolu’da yaşayan herkesin işini ve aşını arttırmak için çalışacaklarını da söyleyerek, “Cumhur İttifakı olarak tüm projelerimizi iki temel esas üzerine kurduk. Bunlardan birincisi sevgidir. Yani biz gönüllere girmek istiyoruz. Kimseye kavgaya dövüşe izin vermeyiz, kimseyle de kavga-dövüş etmeyiz. Bolu Belediyesi sizin, sizlerin hizmetkârı... O nedenle bizler de sizlerin gönlüne girecek hizmeti vermek için gece gündüz var gücümüzle çalışacağız. İkinci ise ekmektir. Yani iş ve aştır. Bolu’da yaşayan herkesin işini ve aşını arttırmak için çalışacağız. Bolu’nun işi ve aşı nasıl artar bunun için koşturacağız” ifadelerini kullandı.

“KORSAN TAKSİYE MÜSAADE ETMEYİZ”

Taksicilerin sorunlarını dinleyen Fatih Metin, korsan taksi konusunun gündeme gelmesi üzerine, “Korsan taksiye müsaade etmeyiz. Taksiciler olarak sizler ilkeler belirleyin. Bunlara uymayanlar için de cezasınız siz yazın biz de belediye olarak gerekeni yapalım.” dedi.

“KAZANCINIZI ARTTIRACAĞIZ”

Taksicilerin daha iyi koşullarda hizmet vermeleri istediklerini dile getiren Metin, taksicilere durak sözü de vererek, “Şunların da sözünü sizlere veriyorum. Yeri ve durağı olmayan taksicilerimize imkanlar dahilince duraklarını biz yapacağız. Bolu’da 35 nokta var. Hepsini tek tek geziyorum. Bazı yerlerde duraklar dört dörtlük, bazı yerlerde kötü. Bazı durakların ise durağı ve yeri yok. Yine bazı yerlerde de duraklar birbirine çok yakın. O nedenle önümüzdeki dönem yapacağımız uygulamalar ile adaletli bir şekilde sizlerin kazancınızı arttıracağız inşallah” diye konuştu