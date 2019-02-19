Metin, Korumalı İş Yeri Projesini açıkladı

Haber: C. Kutay Aykan

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, engelli vatandaşların sosyal hayata kazandırılması açısından projenin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Bolu'da yaşayan engelli evlatlarımız için istihdam oluşturmak belediyemizin vazifesidir. Bu güne kadar engelli yavrularımızla ilgili birçok projeyi hayata geçirdik. Engelli yakınlarımız çok fedakarca faaliyetlerde bulunarak projeler üretiyor. Devletimiz, aile bakanlığımız, valiliğimiz, Bolu Belediyemiz birlikte çok sayıda projeyi hayata geçirdiler. Halen de devam eden projeler bulunmakta. Bu projeleri Korumalı İş Yeri Projesi ile taçlandırmak istiyoruz. AK Parti olarak, bizim iktidarımıza kadar yok sayılan engellilerimize birçok imkanı getirdik. Bunları neticeye kavuşturacak olan ise Korumalı İş Yeri Projemiz olacaktır. Eğitim almış engelli gençlerimiz bizden bunu talep ettiler, biz de onları kırmadık, hiç bir zaman da isteklerini geri çevirmeyiz. Bu proje engelli kardeşlerimize hem bir gelir kapısı oluşturarak, hem de sosyalleşerek özgüvenlerinin artmalarını sağlayacak ve sosyal hayatta daha çok yer almalarını sağlayacaktır. Bolu'muza Korumalı İşyerleri Projemiz hayırlı olsun” dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 11:33