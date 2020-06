​​​​​​​Metin Mengen’deki sel bölgesinde

Haber: Aysun Beykoz

Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin, Mengen’de meydana gelen su baskını sonrası sabahın ilk saatlerinde Mengen’e geldi. Sabah saat 8’de Mengen’e gelen Bakan yardımcısı Metin, su baskınının yaşandığı yerlerde incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin’i, Mengen Kaymakamı Betül Büyükkılıç, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, DSİ Şube Müdürü Kazım Doğru karşıladı.

DERELER İSLAH EDİLECEK

Su baskınından zarar gören vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Bakan yardımcısı Fatih Metin, DSİ yetkililerinden yaşanan su baskının boyutları hakkında bilgi aldı. Yaşanan zararın bir an önce telafi edileceğini dile getiren Bakan Yardımcısı Metin; “ Çok şükür bir can kaybımız yok. Meydana gelen zarar da telafisi mümkün zararlar. Öncelikle bunun için şükrediyoruz. Geçen gün de Bursa’nın Kestel ilçesine incelemelerde bulunmak için gittik. Oraya kıyasla Mengen’deki bir sel değil bir su baskını meydana geldiğini söyleyebiliriz. Ama yine de her türlü tedbirimizi almak zorundayız. Bugünkü yaptığımız incelemeler neticesinde bu iki küçük deremizi ıslah edeceğiz. Öncelikle temizleyeceğiz. Su debisinin yükselmemesini sağlayan çalışmaları yapacağız” ifadelerine yer verdi.

TEDBİRLER ALINDI GEREKEN YAPILACAK

Bolu’nun tüm yörelerinde dere ıslah çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan yardımcısı Metin; “Yoğun yağışlarda özellikle bitki örtüsünden kaynaklı bu tür taşkınlar meydana gelebiliyor. Rabbim tüm afetlerden memleketimizi korusun. Biz de DSİ olarak bunu önleyici tedbir olarak Türkiye’nin her tarafında ıslah çalışmaları yapıyoruz. Taşkına karşı planlarımız var. Bu planlar dahilinde Türkiye’de yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bolu’da da ilçe ve köylerinde bu tip felaketlerin olma ihtimalinin yüksek olduğu yerlerde önlemlerimizi aldık, almaya da devam ediyoruz. Mengen’imize geçmiş olsun. Vatandaşlarımızın bir daha böyle bir korku yaşamaması için Devler Su İşleri olarak gerekli tedbirler alındı. Bugünde hem DSİ hem Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü hem de Tarım Müdürlüğümüz gerekli raporları tutacak ve bu raporlar dahilinde tüm zararlar karşılanacaktır” dedi.

BAŞKAN BULUT TEŞEKKÜR ETTİ

Yapılan incelemelerin ardından Mengen Kaymakamı Betül Büyükkılıç’ı makamında ziyaret eden Bakan yardımcısı Fatih Metin, Kaymakam Büyükkılıç ve Belediye Başkanı Turhan Bulut’tan Mengen’in sorunları hakkında bilgiler aldı. Belediye Başkanı Turhan Bulut, Bakan yardımcısı Fatih Metin’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “İlçemize gösterdiğiniz bu hassasiyet ve yakın ilgiden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Devletimizi yanımızda görmemiz, bizleri de ziyadesiyle mutlu etmiş ve moral vermiştir. İlçem ve Mengen halkı adına sizlere teşekkür ediyorum” cümlelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2020, 15:47