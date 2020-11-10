Metin, “Siz talep edin biz yapalım”

Haber: N. Halid Altundal

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, beraberinde AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Milletvekili Arzu Aydın ve parti teşkilatı ile birlikte Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Ticaret Odası Başkanı Türker Ateş ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Kıymetli Bakan Yardımcımız Fatih Metin daha evvelki görevi Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcılığı olsun Ticaret Bakan yardımcılığı olsun görevinde Bolumuza, Ticaret Odamıza ve ülkemize önemli katkılar sağlamıştır. Bolu Ticaret Odası olarak, bugüne kadar hiçbir siyasiden bu kadar fazla destek almadık. Bugüne kadar en fazla desteği aldığımız kişi olarak kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, beraberinde AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Milletvekili Arzu Aydın ve parti teşkilatı ile birlikte Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Metin’i Bolu Ticaret ve Sanayi odası Başkanı Türker Ateş, Meclis Başkanı Halit Ergül ve oda yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Toplantıda odanın coğrafi işaret çalışmaları ve güncel tarımsal üretim çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapıldı.

ATEŞ: “EN BÜYÜK DESTEĞİ HEP FATİH METİN’DEN ALDIK”

Oda Başkanı Türker Ateş ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Kıymetli Bakan Yardımcımız Fatih Metin daha evvelki görevi Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcılığı görevinde Bolumuza, Ticaret Odamıza ve ülkemize önemli katkılar sağlamıştır. Bu güne kadar hiçbir siyasiden bu kadar fazla destek almadık. Bu güne kadar en fazla desteği aldığımız kişi olarak kendisine teşekkür ediyoruz Odam ve şahsım olarak kendisine teşekkür ediyorum. Geçici depolamayı, gümrük depolamayı bakanımız sayesinde ilimize getirebildik. Gümrük depolamayla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Talepler bitmiyor. Bu konuda bize özgü böyle bir sorun mu var yoksa genelde de mi aynı şekilde bilemiyoruz. Bu konuda desteğinize ihtiyacımız var. Ülkemiz ve dünya malum zor bir süreçten geçiyor. Pandemi sürecinde sağladığı katılardan dolayı da kendisine teşekkür etmek isterim. Kendilerinden sürekli destek aldık. Bu süre zarfında kendisi iş dünyasının içinde bulunduğu durumu sürekli olarak bize sormuştur. Kendisinin bu nezaketinden dolayı da teşekkür ediyorum. Tarım ilimizde çok önemli bir sektör. Önümüzdeki dönem tarımsal faaliyetler konusuyla ilgili ciddi çalışmalarımız olacak. Yine kendilerinden bu konuda destek taleplerinde bulunacağız. Dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Değerli bakanımızın katkılarıyla bu süreçte ülke olarak gıda ile ilgili bir sorun yaşamadık.”

METİN: “ÇİFTÇİLERİMİZE ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ”

Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise ülke olarak gıda ile ilgili herhangi bir sorun yaşanmama nedenin çiftçiler olduğunu söyledi. Metin konuyla ilgili açıklamasında, “Bu durumun böyle gerçekleşmesini çiftçimize borçluyuz. Pandeminin zor dönemlerinde dahi çiftçimiz aralıksız çalışmaya devam etti. Parkende sektörünü de burada tebrik etmek lazım. Kapasitelerinin üstünde bir talep gelmiş olmasına rağmen o talebi karşıladılar. Amerika’da ve Avrupa’da birçok market bu süreçte raflarını boş bıraktı. Bizim böyle bir sorunumuz olmadı Allah’ın izniyle de olmayacak. Türkiye kendi ayakları üzerinde durabilen güçlü bir ülke. Ticari anlamda da önemli başarıları olan bir ülke. O sebeple İnşallah gıda üretimi ve tedariki konusunda bir sorun yaşamayacağız” dedi.

ATEŞ: “ÇALIŞMALARIMIZDA BİR BAŞARI HİKÂYESİ YAKALADIK

Türkiye genelinde en çok coğrafi işaret başvurusu yapan oda olma özelliğini taşıdıklarını söyleyen Ateş sözlerini şu şekilde sürdürdü: Coğrafi işaretler konusunda en Türkiye’de en fazla başvuru yapan odayız. Odamıza bağlı bütün birimlerimizle beraber gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızda bir başarı hikâyesi yakaladık. Sizlerden bu konuda da destek talebinde bulunmak istiyoruz. Bu ürünlerin sahiplenmesinde ve yaygınlaşmasında bir program yapmamız gerekiyor. Bu konuda sizlerden destek bekliyoruz. Kıbrısçık pirincinin tescilini yaptık. Kıbrısçık pirincinin üretimi konusunda bir çalışma gerçekleştirebilirsek ve satış kanalları oluşturabilirsek belki Kıbrısçık ilçemizin kaderini değiştirecek bir işe imza atmış oluruz. Bolu fındık şekerini bildiğiniz gibi tescilledik. Bu durumla birlikte Bolu keşi, Bolu fındık şekerini tescilledik. Bolu fındığı Avrupa’da tescil edilebilecek bir ürün. Bolu Dağ fındığının tescilini yapmamız gerekecek.

METİN: “BAKANLIK OLARAK HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ”

Ateş’in yaptığı açıklamalar üzerine Metin, Bolu dağ fındığının yetiştirilmesini teşvik etmek amacıyla Orman Müdürlüğü ve Tarım il Müdürlüğü’nün ortak proje yapması konusunda Tarım İl Müdürü İzzet Murat’a talimat verdi. Coğrafi işaretler konusunda, Bolu ürünlerinin tescillenmesi için Bakanlık olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını belirten Bakan yardımcısı Metin; ‘Ticaret ve Sanayi Odamız olsun İlimizdeki kooperatifler olsun, Bolu’nun ürünlerinin tanıtımı, üretimi, satışı konusunda Bakanlık olarak üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Siz yeter ki üretin, yeter ki bizlerden talepte bulunun, biz bütün taleplerinizi yerine getireceğiz. Sizin talepleriniz bizim için çok önemlidir. Biz buraya sizin taleplerinizi dinlemeye geldik. Bolu Dağı fındığı konusunda yapılası gereken çalışmaları hemen başlatalım. Bu konuda proje geliştirelim. Dağ fındığı hakkında bir hamle yapmamız lazım. Ve bugün onun başlangıcı olsun. Ben Ticaret ve Sanayi Odamızı tebrik ediyorum. Coğrafi işaretler konusunda Türkiye’de en fazla başvuru yapan Odamız oldu. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bolu kaymağı olsun diğer tescil edilen ürünler olsun gerekli destek verilecek. Ben bu konuda sizlere söz veriyorum. Coğrafi işaretler konusunda Bakanlık olarak her türlü desteği vereceğiz ve yanınızda olacağız” ifadelerine yer verdi.