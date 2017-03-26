Haber: BMA

CHP'nin; Tek adam rejimi kurulacak, tek adam her şey olacak, devletin tümüne hükmedecek gibi yalan bir siyasi söylem üzerine referandum çalışması yaptığını söyleyen Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, 2 dönem sınırlaması olan bir sistemde tek adamlık olmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanının sorumsuzluğunun ortadan kalktığını, yetkili ama sorumsuz olmaktan çıktığını belirten Fatih Metin, “Mevcut anayasada Cumhurbaşkanları denetlenemiyor, soruşturulamıyor. Cumhurbaşkanlarına denetim ve cezai sorumluluk geliyor. Cumhurbaşkanları eski maddede Meclisin dörtte üç oyuyla sadece vatana ihanetten suçlanabiliyordu. Şimdi haklarında herhangi bir suç işlediği iddiasıyla soruşturma açılabiliyor. Soruşturma önergesinin kabulü için salt çoğunluk yetiyor. Önerge bir ay içinde Mecliste görüşülüyor ve beşte üç gizli oyla kabul edilebiliyor. Cumhurbaşkanı üçte iki gizli oyla Yüce Divan’a yollanabiliyor. Hakkında soruşturma açılan Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alamıyor. Yüce Divan’da mahkum olursa, Cumhurbaşkanlığı görevi sona eriyor. Cumhurbaşkanlarının tüm iş ve işlemleri yargı denetimine tabi oluyor" dedi.

CHP'nin vatandaşımıza yalan beyanlarda bulunarak; bir kişinin Başkan seçileceği ve o kişinin hem hükümet hem Meclis hem de mahkeme olacağı iddiasında olduğunu söyleyen Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Tek adam rejimi kurulmayacak. Milletin iktidarı, milletin sistemi güçlenecek. Yeni sistemde çift başlılık ortadan kalkacak. Tek adamlık değil, tek elden etkili ve hızlı yönetim gelecek. Yasama ve yürütme ayrılığı sandıkta gerçekleşecek. Halk bir sandıkta Cumhurbaşkanını, diğer sandıkta Meclisi seçecek. Yeni hükümete güvenoyunu halk vermiş olacak. Bir kişi en fazla iki defa seçilebilecek. Cumhurbaşkanlığı süresi 2 dönemle, yani en fazla 10 yılla sınırlandırılacak. Cumhurbaşkanlarına hem siyasi hem cezai sorumluluk gelecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday gösterilme şartları kolaylaşacak. 100 bin imza toplayan bile aday olabilecek. Demokratik rekabet teşvik edilecek. Başarısız lideri halk sandıkta cezalandıracak. Meclis Cumhurbaşkanını ve Hükümeti denetleyip soruşturacak" ifadelerini kullandı.