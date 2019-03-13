Metin, “Tüm projelerimizin yeri ve parası hazır”

Haber: C. Kutay Aykan

Tarihi yerel seçimlere 19 gün kala Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, lehine adaylıktan çekilen MHP’li İbrahim Doğan ile birlikte OSB’deki Tansel kablo fabrikasını ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Metin, “güçlü iktidar, güçlü yerel yönetim” vurgusu yaparak, işçilerden destek istedi.

“YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATI”

İşçilerle sohbet ederek Cumhur İttifakı adayı olarak daha güzel bir Bolu için yola çıktıklarını anlatan Metin, “Çok daha yaşanılabilir, çok daha güzel bir Bolu’yu oluşturmak adına yola çıktık. Sizlere iki tane broşür verdik. Biri il başkanlığı, milletvekilliği ve bakan yardımcılığında Fatih Metin olarak AK Parti çatısı altında neler yaptık, hangi projelere vesile olduk onların broşürü. İkincisi de Cumhur İttifakı olarak sizler için hazırladığımız projelerin kitapçığı. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” dedi.

“BELEDİYENİN NORMAL BÜTÇESİ YETMEZ”

Tüm adayların projelerini ortaya koyduğunu ancak belediyenin normal bütçesinin bu hizmetleri karşılamasının mümkün olmadığını dile getiren Metin, “Benden önce de diğer partilerin adayları gelip konuşmuştur. Herkes kendi çapında bir hayalini anlatıyor. Biz ise sizlere yaptıklarımızla yapacaklarımızın ne anlama geldiğini ifade ettik. İşin aslı; bunların hepsi imkân meselesi… Belediyemizin mevcut geliri, toplanan vergiler ve hizmete karşı verilen bedellerden oluşuyor. Yani sizin paranız Bolu Belediyesi’nin gelirini oluşturuyor. Bu gelir temel ihtiyaçlarına; temizliğine, ulaşımına, imarına, yoluna, suyuna, kanalizasyonuna vs. bunlara harcanıyor. Ama Bolu’nun ihtiyaçları temel ihtiyaçlarından ibaret mi? Değil! Bolu’nun sosyal, sosyal, kültürel ve eğitim gibi her alanda hizmete ihtiyaçları var. Fiziki hizmetlere ihtiyaç var. Ailece gidebileceğiniz parkların çoğalması lazım. Refah seviyesi daha yüksek bir Bolu’da yaşamanız lazım. Bunların belediyenin normal bütçesi ile yapılması mümkün değil.” diye konuştu.

“BAKANLARIMIZ BOŞUNA GELMEDİ, BU PROJELERİN HEPSİNİN YERİ VE HAZIR PARASI”

Dağıtılan proje kitapçığını dikkatlice incelenmesini isteyen Metin, “Bunu neden söylüyorum; bu projelerin hepsinin yeri de hazır parası da hazır. Biliyorsunuz son bir ayda 5-6 bakanımız geldi Bolu’ya. Bakanlarımız boşuna gelmedi, boşuna çalışma yapmadı. Allah’a çok şükür hepsi bizim bu projelerimize destek olacaklarını net bir şekilde ilan ettiler. Yani iktidar partisi belediyesi Bolu’nun hizmetteki istikrardır. Burada Fatih Metin olarak benim ismim ikinci planda.” ifadelerini kullandı.

“SİZLERİN KARARI BAŞIMIZIN TACI”

İşçilere Bolu’yu iktidar partisine teslim etmelerini talep eden Metin, “Neden? Çünkü iktidarla, hükümetle uyumlu bir yerel yönetim daha fazla hizmet alır ve daha rahat hizmet eder. Yanlış anlaşılmasın, bu asla tehdit değildir. Ben sadece bir tespitte bulunuyorum. Tabi ki sizlerin kararı başımızın tacı. Seçseniz de seçmeseniz de başımızın üstünüzde yeriniz var.” dedi.

“SAKİN KAFAYLA İŞ ÜRETENLE LAF ÜRETENİ AYIRT EDİN”

Metin, 17 yıllık AK Parti iktidarıyla ilgili özeleştiri de yarak, “17 yıldır iktidardayız. Sizlerin desteği ile milletvekili istedik verdiniz, belediye başkanı istedik verdiniz bizler de sizlere hizmet etmeye çalıştık bugüne kadar. Elbette eksiğimiz olabilir. Kızgınlığınız, kırgınlığınız olabilir. Beklentilerinize bazı zamanlarda cevap alamamış olabilirsiniz. Bunu saygıyla karşılıyoruz. Ama şunu rica ediyoruz. Kırgın da olsanız kızgın da olsanız sakin kafayla düşünüp iş üretenle laf üreteni ayırt etmenizi istiyoruz. Sandıkta oy kullanırken bugünü değil Bolu’nun geleceğini düşünerek oy kullanmanızı istiyoruz. Bolu bugünden daha güzel olacaksa bu imkân meselesidir, kadro meselesidir. Belediyecilik bizim işimizdir.” diye konuştu.