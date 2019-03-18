Metin, “Türkiye’de örnek bir tesis olacak”

Haber: C. Kutay Aykan

31 Martta yapılacak yerel seçimler öncesi Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Metin, son olarak engelli bireyler ve aileleri ile Köroğlu sofrasında bir araya geldi. Gerçekleşen etkinliğe yüzlerce engelli ve yakınları ile MHP’li İbrahim Doğan katıldı. Fatih Metin, büyük destek gördüğü programda engellilere yönelik projelerini anlatarak, Bolu’yu engelsiz şehir yapacağını ilan etti.

“ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ TÜRKİYE’DE ÖRNEK BİR TESİS OLACAK”

Engellilere ve yakınlarına hitap eden Metin, “Rabbim bize bu görevi nasip ederse Bolu’yu engelsiz şehir yapacağız.” ifadesini kullandı. Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak istediklerinden bahseden Metin, “Sizler için düşündüğümüz projelerimizi teker teker hayata geçireceğiz. Engelsiz Yaşam Merkezi’ni yapacağız. Bu tesis tüm engellilerimiz hoşça vakit geçirebilecekleri, rehabilitasyon ve eğitim süreçlerini tamamlayabilecekleri ve bunun yanı sıra mesleki kurslara gidebilecekleri dört dörtlük, Türkiye’de örnek bir tesis olacak.” dedi.

“ÖZEL ÇALIŞMALARIMIZ OLACAK”

Tüm engellilerin kültür, sanat ve spor ile ilgilenmelerini arzu ettiklerini dile getiren Metin, “Engelli kardeşlerimizle alakalı sportif altyapıyı oluşturup, tesisler yapacağız. Ayrıca her türlü kültür, sanat, eğitim ve sporla alakalı özel çalışmalarımız da olacak. Allah nasip eder ve bu yetkiyi alırsak, Belediye Başkan Yardımcısı olarak bu işlerin koordinasyonu da Abdullah Öztürk yapacak.” diye konuştu.

“ENGELLİ YAKINLARININ HAYATLARINI DA KOLAYLAŞTIRACAĞIZ”

Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, engelli yakınlarının yaşadığı sorunlara da değinerek, “Bir anne baba olarak sizlerin ne kadar zorluklarla hayatınızı idame ettiğinizi, bu çocuklarınıza, bu kardeşlerimize hayatlarınızı nasıl adadığınıza şahit bir kardeşinizim. İnşallah belediyenin her türlü imkanını sadece bu güzel çocuklarımızın değil; sizlerin de hayatlarını kolaylaştırmak için kullanacağız.” diye konuştu

“GÜNDÜZ BAKIM EVİ’Nİ BOLU’YA KAZANDIRACAĞIZ”

Engelli yakınları için Gündüz Bakım Evi Projesi’ni hayata geçireceklerini açıklayan Metin, “Allah nasip ederse, önümüzdeki dönem engelli çocuğu olan ve işi olduğunda yalnız bırakıp gidemeyen aileler için Gündüz Bakım Evi’ni Bolu’ya kazandıracağız. Herhangi bir nedenle evden ayrılmak zorunda kalan ailelerimiz belediyeyi arayacaklar. Biz o engellimizi alacağız, aile işini halledecek ardından engellimizi ailesine teslim edeceğiz. Bunun yanında, engelli aileler ‘ben öldükten sonra çocuğuma kim bakacak?’ diye düşünürler. Hiç merak etmeyin, hak baki olur ve böyle üzücü bir durum meydana gelirse gözünüz arkada kalmasın; arkanızda Bolulular var Bolu Belediyesi var Allah’ın izniyle” ifadelerini kullandı.

ENGELLİ KARDEŞLERİMİZE BELEDİYE OLARAK BİZ İŞ VERECEĞİZ

Metin daha sonra engellilere iş sözünü de vererek, “Engelsiz Yaşam Merkezi’nde oluşturacağımız özel atölyeler ile bu kardeşlerimize bizzat belediye olarak biz iş vereceğiz.” diye konuştu.

ENGELLİLERDEN TAM DESTEK GÖRDÜ

Engelliler de Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin’e büyük destek vererek, Metin ile lehine adaylıktan çekilen MHP’li İbrahim Doğan’ı Rabia ve Bozkurt İşaretleri ile selamlayarak açık destek verdi.