Metin, “Üniversitemiz çok daha hızlı büyüyecek”

Haber: C. Kutay Aykan

Tarihi seçimlere sayılı günler kala Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’yı makamında ziyaret etti ardından rektörlük çalışanlarının desteklerini aldı.

“ÜNİVERSİTEMİZ ÇOK DAHA HIZLI BÜYÜYECEK”

BAİBÜ’de ilk olarak Rektör Alişarlı ile makamında bir araya gelen Metin, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin Bolu’nun gözbebeği olduğunu belirterek, Alişarlı’yı başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı kutladı. Metin, “İnşallah sizin önderliğinizde üniversitemiz çok daha hızlı büyüyecek, gelişecek. Bizim buna inancımız tam. Biz de Bolu Belediyesi olarak inşallah sizlerle beraber Bolumuz’a her alanda, kültür, sanat, eğitim ve özellikle üniversite endüstri iş birliği ile katma değer ve istihdam anlamında da çok güzel iş birlikleri planlıyoruz.” dedi.

“ÜNİVERSİTEMİZE VE ÖĞRENCİLERİMİZE FAYDALI OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Üniversite öğrencilerinin yaşadığı sorunlara değinen Fatih Metin, adaylığı süresince üniversite öğrencileri ile sık sık görüştüğünü ve taleplerini aldığını belirterek, öğrencilerinin yaşadığı en büyük problemin ulaşım olduğunu, bunun yanı sıra etkinlik sayılarının ve etkinlik alanlarının genişletilmesi ile kütüphane gibi taleplerinin olduğunu söyledi. Metin, bu kapsamda çalışmalara başladıklarını anlatarak, “İnşallah sizinle beraber ulaşım problemini çözeceğiz. Bolu’ya bir Kültür Merkezi yapmayı planlıyoruz. Sizlerle beraber inşallah üniversitemizle şehrimizi daha çok bütünleştireceğiz. Yine yapacağımız spor tesisleri ile de bunları bütünleştirerek; hem Bolumuz’a hem üniversitemize, öğrencilerimize faydalı olmaya çalışacağız” diye konuştu.

BÜTÜNLEME TALEBİNİ GÜNDEME GETİRDİ

Öğrencilerin taleplerinden de bahseden Metin, bütünleme sınavı konusunu gündeme taşıdı. Metin, bu konuda çok fazla talep aldığını dile getirerek, “Ben öğrenciler ile sohbet ederken, onların bir talebi oldu. Bütünleme talebi. Ben, ‘Bütünleme ile ilgili talebinizi hocama ileteceğim’ dedim. Dolayısıyla hocam bu konu üstümde kalmasın. Üniversite öğrencilerimizin şiddetle talep ettiği, bütünleme talebi var. Onlar adına sizden rica ediyoruz; bütünlemeyi getirin de öğrencilerimiz rahatlasın” dedi.

REKTÖR MÜJDELİ HABERİ VERDİ

AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Metin’in bütünleme sınavı ile ilgili konuyu iletmesi üzerine, öğrencilere müjde verdi. Alişarlı, “Doğrusu bütünleme ile ilgili şu an bir çalışmamız var. Şu an çalıştığımız model şu; öğrencinin hem yaz okulu olacak hem de bütünleme sınavını getireceğiz. Yaz okuluna girdi, başarılı olursa öğrencimiz bütünlemeye girmeyecek. Yaz okuluna girdi başarılı olamadı, bütünleme hakkı olacak. Çift sınav hakkı gibi bir şey olacak öğrencimize. Hatta bazen yaz üniversitesi yapalım diye konuşuyoruz. İnşallah bunlar şu an değerlendirme aşamasında. Senato’ya sunacağız. Senato değerlendirecek. İnşallah hep beraber sonucunu merak ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Metin ise bütünleme sınavı ile ilgili kararın Senato’dan çıkması temennisinde bulunarak Alişarlı’ya teşekkür etti. Metin daha sonra rektörlük çalışanlarını da ziyaret ederek ardından rektörlük binasından ayrıldı.