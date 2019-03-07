Haber: C. Kutay Aykan

Uluslararası Nakliyeciler Derneği tarafından gerçekleştirilen toplantıya Fatih Metin’e destek için Bolu’ya gelen AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, İl Başkanı Nurettin Doğanay ve ittifak kapsamında adayını geri çeken MHP’li İbrahim Doğan katıldı. Toplantıda nakliyecilere hitap eden Cumhur İttifakı Adayı Fatih Metin, seçimlere Cumhur İttifakı olarak birlikte girdiklerini söyledi. Bolu’yu güzel yarınlara taşımak istediklerini belirten Metin, “İnşallah sizlerle daha güzel günlere beraber taşıyacağız Bolu’yu.” dedi. Bakan yardımcılığı görevlerinden dolayı nakliyecilerin yaşadığı sorunları da iyi bildiğini vurgulayan Metin, “Üretimin önünü açacağız. İnşallah bu sayede nakliyecilik sektörünü de çok daha güzel yerlere taşıyacağız” diye konuştu. Metin daha sonra ise nakliyecilere projelerini anlatarak konuşmasını tamamladı.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’da Metin’in ardından Bolulu nakliyecilere ederek Türkiye’nin 16 yıllık başarı hikâyesini anlattı. Bostancı, ardından yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerinin 24 Haziran genel seçimleri gibi son derece önemli bir seçim olduğunu söyledi ve Bolu halkının sandığa bu bilinçle gitmelerini istedi.