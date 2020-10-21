Metin ve Alişarlı fakülte inşaatını inceledi

Haber: N. Halid Altundal

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ni(BAİBÜ) ziyaret etti. BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ile görüşen Bakan Yardımcısı Fatih Metin daha sonra Alişarlı ile birlikte, yapımı devam eden Hukuk Fakültesi binalarının inşaat çalışmalarında incelemelerde bulundu. Hafta sonu gerçekleşen ziyarette Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve Rektör Mustafa Alişarlı, inşaat hakkında inşaat müteahhitlerinden Fırat Çıngı’dan bilgi aldı. Metin ve Alişarlı, 2022 yılında bitmesi planlanan inşaatın incelemeleri sonunda, Çıngı ve inşaat işçilerine çalışmalarında kolaylıklar diled.