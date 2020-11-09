Metin ve Aydın’dan BAİBÜ’ye ziyaret

Haber: N. Halid Altundal

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve Bolu Milletvekili Arzu Aydın Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini(BAİBÜ) ziyaret etti. Yapımı devam eden Hukuk Fakültesi binasında BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ile incelemelerde bulunan Fatih Metin ve Arzu Aydın, inşaatta çalışan işçilerle akşam yemeği yediler. İnceleme ve ziyaret programına Bakan Yardımcısı Metin ve Milletvekili Aydın’ın yanı sıra AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, Belediye Meclis Üyeleri Burak Balaban, Şaziye Turan, AK Parti Bolu Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı’dan oluşan heyet de katıldı.

ALİŞARLI: “TEŞRİFLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Rektör Alişarlı, yemekten önce yaptığı konuşmada, “Değerli Bakanımız iki hafta önce bize zaman ayırmış, birlikte inşaatı gezmiştik. Ziyaret esnasında burada çalışan arkadaşlarımızın işlerine canla başla sarıldıklarını, bir an önce inşaatın bitmesi için gayret ettiklerini söylemiştim. Değerli Bakanım da buradaki işçi arkadaşlarla tanışmak bir araya gelmek istediğini söylemişti. Bu vesileyle teşriflerinden dolayı değerli Bakanım, Milletvekilim ve saygıdeğer heyet üyelerine teşekkür ediyorum, Üniversitemize hoş geldiniz” dedi.

METİN: “EMEĞİ GEÇENLERDEN ALLAH RAZI OLSUN”

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise önce tüm işçilerle tek tek isimlerini ve memleketlerini sorarak tanıştı. Fatih Metin daha sonra yaptığı konuşmada, “Hepiniz yaz kış yağmur çamur kar demeden inşaat çalışmalarına devam ediyorsunuz. Evlerinize helal lokma götürmek için çok çalışıyorsunuz, gayret sarf ediyorsunuz. Allah kolaylıklar versin. Hukuk Fakültemiz Üniversitemiz için önemli bir fakülte. Bu fakültenin kazandırılmasında emeği geçen kıymetli Rektörümüz şahsında bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun. İzzet Baysal Vakfımıza hem Hukuk Fakültemizin kazandırılmasında hem de binanın yapımında verdikleri destekten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. İşçi kardeşlerim bizler hem Milletvekilimiz hem de parti teşkilatımız olarak sizleri ziyarete geldik. Bir akşam yemeğinde sizlerle tanışmak istedik. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020, 11:20