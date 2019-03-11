Metin’den Ahşap Oyma ve Naht sergisine ziyaret

Haber: C. Kutay Aykan

Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, Bolu Belediyesi Bolu Araştırmaları Merkezi Sorumlusu İsmail Şentürk ve BOLMEK ahşap atölyesinde yetiştirdiği öğrencilerin birlikte yaptıkları eserlerin sergilendiği ‘Ahşap Oyma ve Naht Sergisi’ni ziyaret etti. Her biri için büyük emekler verilen ahşap oyma ve Naht eserlerin sergilendiği sergiyi eşiyle birlikte gezen ve İsmail Şentürk’ten bilgiler alan Metin, serginin en güzide eseri olan Hılye-Şerif eserinden oldukça etkilendi. Hılye-Şerif’in muhteşem bir eser olduğunu dile getiren Metin, Şentürk ve emeği geçenleri kutladı.

Sanata ve sanatçıya sahip çıkacaklarını ifade eden Metin, burada yaptığı açıklamada, “Bolu Belediyesi olarak önümüzdeki dönemde kültürel ve sanatsal etkinlikleri daha da destekleyeceğiz. Sanatkârlarımızın imkânlarını daha da arttıracağız ve bu eserlerin sayılarının çoğalmasını daha da sağlayacağız. Gerçekten mükemmel eserler bunlar. O nedenle İsmail beye ve bütün sanatkâr arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İşte burada ağaçtan oyma sanatı, Naht sanatımız var. Yine diğer sanatsal faaliyetlerimiz var. Dolayısıyla Bolu Belediyesi bu tür etkinlikte çok daha güzel günler görecek. Kültürel ve sanatsal etkinliklere çok önemli kaynak ayıracağız. Allah nasip ederse güzel bir kültür merkezi yapacağız. Bütün kültür ve sanat faaliyetlerinin en güzel şekilde burada yapılacak. Şunu da iddia ediyoruz bu sanat faaliyetlerinin Türkiye’de uygulandığı ve sergilendiği ilk on ilden biri olacağız. İstiyoruz ki insanlar bu tür sanatsal faaliyetleri görmek için akın akın Bolu’ya gelsin. İnşallah bunu da sağlayacağız” dedi.